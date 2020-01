Oggi sciopero "ridotto" di bus e tram a Torino e provincia

"Senza un reale piano di rilancio, concreto e funzionale - spiega l'Ugl in una nota - per il Trasporto Pubblico Piemontese, noi non cambieremo la nostra posizione".

"Siamo stanchi - proseguono - di lavorare su vetture fatiscenti, sporche, che saltano le lavorazioni programmate, con alcune che addirittura rimangono in officina per quasi due anni anziché per tre mesi in un normale ciclo di lavorazione, e tutto questo a discapito dei contribuenti".