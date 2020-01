Nel bagaglio dell'auto presa a noleggio con 26 chili di marijuana: arrestato 30enne

Ha nascosto nel bagagliaio dell'auto presa a noleggio a San Benedetto del Tronto oltre 26 chili di marijuana, con tutta probabilità destinata al mercato dello spaccio torinese. La polizia di Torino ha arrestato un 30enne di origini albanesi, incensurato e irregolare, che non ha fornito alcuna spiegazione sul carico rinvenuto dagli agenti.



"Stiamo attuando una precisa politica sul territorio voluta dal questore, che punta a un serio contrasto della fenomenologia criminale", commenta il dirigente della squadra volante Luigi Mitola.



Il blitz é avvenuto in via Cagnasso, nel quartiere San Donato, nell'ambito di servizi mirati disposti dalla questura a seguito dei furti avvenuti in zona.