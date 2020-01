"Spegniamo la guerra, accendiamo la pace": flash mob in piazza Castello e distrutte armi di carta [FOTO]

Bombe a mano, pistole, mitra e kalashnikov di carta distrutti o accartocciati per protestare simbolicamente contro la guerra. È il flash mob, andato in scena questa mattina in piazza Castello a Torino, per la "Giornata di mobilitazione internazionale per la pace". Slogan dell'iniziativa - promossa nel capoluogo piemontese tra gli altri dalla Cgil, dall'Acli, dal Pd, dal Centro Studi Sereno Regis e Ufficio Pastorale Migranti - "Spegniamo la guerra, accendiamo la pace".