Aggredito alle spalle da due rapinatori incappucciati, li mette in fuga

Lo hanno aggredito alle spalle per rapinarlo, finendo per ferirlo al collo e a una mano con la lama di un coltello. Sono ricercati per tentata rapina i due malviventi che nella serata di ieri sono entrati in azione a San Mauro, ai danni di un artigiano in via Speranza.

I rapinatori erano incappucciati, ma la reazione dell'uomo li ha messi in fuga, senza riuscire a portargli via nulla.

Sul caso indagano adesso i carabinieri di Chivasso, mentre la vittima è stata medicata all'ospedale con una prognosi di una settimana.