Si perde nei boschi, ma manda la posizione via WhatsApp ai soccorritori: salvo un 16enne

Si era perso nei boschi di Sangano dopo aver fatto un'escursione sul monte Pietraborga. E dunque sono scattati i soccorsi dopo che lui stesso ha dato l'allarme. Disavventura a lieto fine, nella serata di ieri, per un ragazzo di 16 anni, recuperato dagli uomini della stazione Valsangone del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

A sorprendere il giovane, il buio lungo il sentiero. La squadra del soccorso alpino è partita insieme ad altre squadre dell'AIB e Vigili del Fuoco per raggiungere le Prese Sangano da dove il ragazzo ha raccontato di essere passato.

Lasciati i mezzi, la squadra del Soccorso Alpino ha contattato, prima via telefono e dopo un primo avvicinamento, a voce, il disperso e lo ha raggiunto a circa un chilometro a nord di Prese Sangano. E' stata fondamentale la collaborazione del ragazzo che ha mandato via Whatsapp il punto gps in cui si trovava, poco prima che il telefono si scaricasse.