A Torino il Cimento Invernale: gli Orsi Polari si buttano nelle acque ghiacciate del Po [VIDEO e FOTO]

Con 4 gradi in acqua e 7 all’esterno, la 121esima edizione del Cimento Invernale ha visto la partecipazione di 120 persone, di ogni età e sesso. I più giovani? Due bimbe di soli 8 anni, che accompagnate dal papà non ci hanno pensato due volte a tuffarsi nel fiume. La donna più anziana, invece, è stata una signora di 77 anni, mentre è toccato a un uomo di 86 anni prendere il testimone da Sergio Marzorati , storica figura degli orsi polari di 96 anni, che solo i medici sono stati in grado di fermare sia lo scorso anno che in questa edizione.

Marzorati ha avuto comunque modo di essere protagonista e parte della festa, dando il via ai tuffatori con il microfono. Al suo fianco, come sempre Walter Gerbi, storico speaker degli eventi natatori torinesi. Al Cimento ha poi partecipato Stefano Allasia, presidente del Consiglio Regionale del Piemonte: “E’ un’esperienza che ripeto tutti gli anni per iniziare il nuovo anno in modo energetico e rispettare la tradizione di questo fiume. Vogliamo far capire che questo fiume è sano ed è vivo”.