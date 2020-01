Sanità più vicina alle persone: da lunedì 27 gennaio alla Asl Città di Torino arriva il nuovo centro unico di prenotazione regionale

Il nuovo CUP regionale offre tempi di risposta entro 60 secondi nel 90% delle telefonate; l‘invio di un sms riepilogativo con gli elementi essenziali dell'appuntamento (prestazione, luogo di effettuazione, data e ora della prenotazione); il servizo di chiamata automatica, qualche giorno prima della prenotazione, per confermare e/o annullare l'appuntamento fissato; l'App gratuita "CUP Piemonte" per le prenotazioni online, disponibile sia per Android sia per iOS.