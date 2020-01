Nichelino: uccise compagno con una coltellata al cuore, assolta

Silvia Rossetto, la 48enne che il 2 settembre 2018 in via Juvarra, a Nichelino, uccise con una coltellata il convivente Giuseppe Marcon é stata assolta dal Tribunale di Torino "perché il fatto non costituisce reato".

La donna, accusata di omicidio volontario, ha sempre raccontato di avere agito per legittima difesa durante una lite scoppiata in cucina. Il pubblico ministero Enzo Bucarelli aveva chiesto una pena di 9 anni e 6 mesi sostenendo le colpe della donna, nei confronti della quale una perizia psichiatrica aveva evidenziato un vizio parziale di mente, dichiarandola pericolosa e capace di reiterare il reato. La donna, reclusa al carcere di Torino, sarà scarcerata oggi.