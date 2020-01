Cosa influisce sulla nostra mente? I consigli, dall’alimentazione al fumo

Spesso sottovalutiamo l’impatto che alcune abitudini non molto salutari possono avere sulla nostra vita, soprattutto quando si parla dei problemi legati al tabagismo e all’alimentazione.

Se da un lato è risaputo che fumare fa male al fisico, dall’altro in pochi sanno che le sigarette causano delle conseguenze negative anche sulla nostra mente. Ecco perché oggi andremo a studiare proprio questo fattore, con un ulteriore approfondimento sull’alimentazione.

I danni che il fumo provoca alla mente (e come smettere)

Uno studio condotto dalla Hebrew University di Gerusalemme, pubblicato di recente sulla famosa rivista Plos One, ha fornito una prova molto importante in relazione ai danni che la mente subisce a causa delle sigarette.

In collaborazione con altre università, è stato elaborato un questionario che ha dimostrato come il fumo provochi conseguenze anche all’umore, aumentando il rischio di depressione. Stando ai risultati, il 14% dei fumatori intervistati soffre di questo disturbo, contro una soglia che si abbassa al 4% se si considerano i soggetti non fumatori. In certi casi si è arrivati fino al 19% di chi fuma, come ad esempio è avvenuto nello studio condotto analizzando gli studenti fumatori dell’Università di Belgrado.

Naturalmente ci si trova di fronte ad un legame – quello fra fumo e umore – non ancora del tutto chiaro, che richiederà più di un approfondimento scientifico nei prossimi anni. Lo sostiene anche il professore Hegai Levine, uno dei principali “padri” dello studio in questione. Ad ogni modo, le prove iniziano a diventare più di una, considerando anche lo studio del 2017 condotto dal King’s College di Londra: già allora, era stato rilevato un miglioramento dei sintomi della depressione nei soggetti che avevano detto stop alle sigarette.

La domanda che bisognerebbe dunque porsi è come smettere? Oggi sono state sviluppate alcune alternative tecnologiche, come la sigaretta elettronica, che consente di scegliere fra varie tipologie di liquido come quelli di Blu ad esempio. In questo modo oltre a poter utilizzare diversi tipi di aromi, si può gradualmente ridurre la percentuale di nicotina assunta, arrivando sino ai liquidi che ne contengono lo 0%.

Alimentazione e salute mentale: c’è una correlazione?

Anche il cibo può influire sulla salute mentale e sull’umore, in positivo così come in negativo, a seconda della dieta di un individuo. Stavolta è stata la Columbia University a fornire più di un indizio in tal senso, con una ricerca che ha dimostrato come alcune sostanze, ad esempio la vitamina B12 e gli acidi grassi polinsaturi Omega 3, possono ridurre o prevenire il restringimento del cervello, andando così ad abbattere condizioni negative come la depressione o l’ansia.

In realtà gli studi a supporto di questa teoria sono ben più numerosi, e si trovano tutti d’accordo su un punto: chi mangia sano, in special modo frutta e verdura, può giovare di grandi benefici a livello mentale e umorale, naturalmente combinando questi alimenti in una dieta sana ed equilibrata.

Conta anche come si prepara il cibo, perché spesso la cottura priva le pietanze dei loro nutrienti più importanti, come le già citate vitamine e gli antiossidanti. Alimenti come le carote, gli ortaggi, l’insalata e gli spinaci andrebbero dunque consumati crudi.