È boom in Italia con il noleggio a lungo termine fra privati

Il noleggio dell'auto a lungo termine è in forte espansione in Italia, soprattutto fra i privati, se si pensa che nel 2019 si è arrivati a quasi 56.000 contratti di locazione rispetto ai 25.000 del 2017, si comprende che è raddoppiato pur se ancora in ritardo ad altre nazioni.

I motivi sono sicuramente da riscontrare ad aspetti collegati alla cultura del possesso che è insita nella tradizione automobilistica italiana, a ragioni di natura economica e alla convenienza del noleggio a lungo termine.

Cos'è un noleggio a lungo termine

La locazione a lungo termine impegna un'auto per un minimo di 48 mesi, nel quale chi noleggia paga un Fee d'ingresso del 10 o del 20% (tutto dipende dal contratto), senza nessuna spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il locatario non deve cambiare le gomme, è esonerato dal pagamento della tassa di circolazione, dell'assicurazione e della copertura incendio e furti.

Al termine della locazione, può decidere di rilasciare l'auto oppure se comprarla pagando la restante parte del valore. Il locatario può anche interrompere il contratto anticipatamente, recuperando in toto o in parte l'anticipo pagato al momento della sottoscrizione del noleggio, a seconda delle clausole.

Le motivazioni del boom in Italia

Il successo crescente, che fa parlare di una sorta di boom del noleggio a lungo termine in Italia, dipende prevalentemente dal risparmio, non solo economico della locazione, ma anche in termini d'incombenze. L'automobilista sa di non doversi occupare direttamente della manutenzione, del pagamento dell'assicurazione, delle tasse di circolazione di ogni altro balzello.

Il noleggio a lungo termine, se nel settore aziendale si rivolge soprattutto ad auto di alta gamma, tra i privati italiani la richiesta è per le city car.

I modelli di auto più noleggiate tra i privati in Italia sono: le Fiat Panda, soprattutto nel segmento femminile del mercato, subito seguita da Reanualt Clio e Lancia Ypsilon; gli uomini sarebbero orientati, invece, verso la Fiat 500 X e la Jeep Renegade, ma un grande classico restano le Volkswagen noleggio lungo termine.

Convenienza del noleggio a lungo termine

In Italia il noleggio è molto conveniente per i privati che fanno molti chilometri, usuranti per un'auto di grossa cilindrata, mentre in tal senso, il nolo per una city car è meno vantaggioso.

La comparazione, per verificarne la convenienza, deve essere il frutto del rapporto tra l'auto nuova acquistata in contanti o a rate con una vettura presa a noleggio o a leasing lungo. Infatti, se è vero che con il noleggio si risparmiano molti costi legati alle tasse e alla manutenzione, è vero che la rata mensile non è molto leggera, anche per le macchine di piccolo volume.

Vantaggi del noleggio a lungo termine

Il vantaggio intuitivo è quello del risparmio nelle spese iniziali: non si versano anticipi (a seconda dei contratti stipulati), con vantaggi considerevoli per le famiglie monoreddito e per chi non ha gradi disponibilità.

Poi c'è la possibilità di scegliere il brand che si preferisce, spesso invece l'acquisto di un'auto nuova è frustrante perché il modello che piace è anche quella più costosa.

Si riducono al minimo le incombenze legate alla gestione dell'auto, occorre pagare solo una rata mensile, magari caricandola sul proprio conto tramite RID e tutte le altre tasse sono pagate dalla società locataria.

Nel caso di un incidente l'auto viene sostituita, senza doversi preoccupare dell'assicurazione aumentata o del deprezzamento del valore.

In sintesi, i costi compresi nel contratto con noleggio a lungo termine sono:

· spese d'immatricolazione;

· il bollo auto;

· tutte le pratiche per la messa su strada;

· l'assicurazione RCA, sul conducente e sul trasportato;

· assicurazione sul furto e per il danno da incendio;

· tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria;

· il soccorso stradale h24;

· assistenza dedicata al tagliando periodico.

Come noleggiare

Sul mercato, oltre alle case automobilistiche più note esistono alcune società reperibili anche su internet.

È molto importante leggere attentamente le clausole contrattuali per evitare spese non preventivate, oppure le modifiche unilaterali da parte delle società che operano online.

Dove noleggiare

Le aziende sono ancora padrone del noleggio a lungo termine in Italia, grazie al loro 60% di operatività, mentre la restante parte è suddivisa tra i professionisti con un 25% e i privati con il 15.

Questa suddivisione ha favorito la crescita di alcuni operatori che prestano il servizio anche in rete e stanno aggredendo molto il settore dei privati con offerte sempre più interessanti.

Gli operatori più attivi sono Arval, Ald automotive, Lease Plan e Leasy.

Le grandi aziende automobilistiche

Il mercato in espansione, la crescente richiesta in Italia e la concorrenza di molti operatori digitali, hanno destato l'interesse anche dei brand come la Volkswagen che sta motivando molto la sua rete di concessionari.

L'azienda tedesca, ad esempio, offre auto della sua gamma con un noleggio a lungo termine di almeno 36 mesi con una rata che varia dai 199 ai 319€ a seconda del modello e dei chilometri percorsi in un anno (dai 10.000 ai 15.000).

Il settore, già attivo nei confronti delle aziende, diventa ricco anche per i privati con delle opportunità di noleggio che prevedono rate sempre più basse.

Oggi in Italia, le auto consegnate con noleggio a lungo termine, rappresentano quasi il 20% della totalità di quelle complessivamente vendute.

Il noleggio a lungo termine con proposte personalizzate

Visto il crescente successo, alcuni operatori nel mercato italiano sono comparse le formule "Pay per use" e "come nuove".

Il "Pay per use" è vantaggioso per chi fa pochi chilometri e per particolari periodi dell'anno. Il contratto prevede un prezzo molto basso con la rata al quale si aggiunge una quota sulla base dei chilometri percorsi. I chilometri vengono certificati da un'apparecchiatura installata che misura la percorrenza della vettura. Si paga solo quando si usa la macchina e il contratto e di 48 mesi senza alcun anticipo.

Nella formula "come nuove" si utilizza l'approccio del chilometro zero: vengono infatti utilizzate delle auto con pochi chilometri per il noleggio di almeno 48 mesi o con 60.000 km complessivi. Con questa soluzione si possono noleggiare auto piccole con un canone mensile di 209 senza spese iniziali e con il vantaggio tipico del noleggio a lungo termine.