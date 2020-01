Le nuove generazioni protagoniste del Giorno della Memoria a Torino

Il Giorno della Memoria quest’anno parla alle nuove generazioni e al loro presente. Sono state presentate questa mattina le iniziative promosse e organizzate dal Consiglio regionale del Piemonte - Comitato Resistenza e Costituzione e dal Polo del ‘900 di Torino attorno alla data del 27 gennaio, che da vent'anni ricorda a livello mondiale la liberazione del lager di Auschwitz.

Dalle ore 10, Palazzo Lascaris (via Alfieri 15) diventerà il “palazzo della memoria” con incontri, letture, proiezioni e immagini. Per un’intera mattinata verranno coinvolti gli studenti di varie classi in un percorso interattivo che, partendo proprio dal racconto di quanto avvenuto 75 anni fa, li avvicini a ciò che accade nel mondo ai giorni nostri, ragionando attorno a concetti di deportazione, prevaricazione, abuso, ingiustizia. Suddivisi in gruppi, gli studenti incontreranno gli storici dell’Istoreto per un approfondimento sul tema del genocidio.

Si confronteranno poi con le foto scattate dal photoreporter Paolo Siccardi, che proporrà un parallelo di immagini tra i lager nazisti e le nuove guerre, discriminazioni e violenze contemporanee, e tra i disegni di Thomas Geve, che raccontano i lager di Auschwitz e Buchenwald, e quelli realizzati dai bambini di Sarajevo durante l’assedio nei primi anni ’90.

Nell’aula del Consiglio regionale, invece, sarà ospite Bruno Segre, testimone delle leggi razziali e dell’antifascismo. Verrà inoltre presentato il trailer del film “La stella di Andra e Tati”, primo cartone animato rivolto per ragazzi sulla Shoah. Seguirà un omaggio del pattinaggio artistico e della danza su ghiaccio, con Edoardo De Bernardis, allenatore e coreografo internazionale che presenterà i filmati di alcune esibizioni sulle note di “Schindler's List” e “La vita è bella”. Infine, la performance del cantautore Carsico, con canzoni a tema.

All'Off Topic (via Pallavicino 35), una serie di iniziative sostenute dal Comitato Resistenza e Costituzione, come l’installazione della mostra fotografica su un viaggio realizzato nel 2019 alla ricerca delle rovine d’Europa, fra Buchenwald e Stare Jarozowice. O il dibattito in collaborazione con Goethe Institut, Istoreto e Museo Diffuso della Resistenza sui campi di sterminio e la figura di Imre Kertész, Premio Nobel per la letteratura nel 2002. Infine, la performance teatrale di video, arte e musica dal vivo “Jedem Das Seine”, che riprende la storia del campo di Buchenwald.

Per il Giorno della Memoria il Polo del '900 ha elaborato un programma di attività che avrà come baricentro il Polo stesso (Via del Carmine,14) e i luoghi della memoria della deportazione.

La mattinata di oggi si apre alle ore 10 con una proiezione riservata alle scuole. Sullo schermo la storia di Funny Ben-Ami, la tredicenne che riuscì a guidare un gruppo di altri bambini ebrei dalla Francia alla Svizzera, scappando dalla persecuzione nazista. Per tutta la giornata, apertura straordinaria del Museo Diffuso della Resistenza, dalle ore 10 alle 18. Il percorso multimediale interattivo dell’allestimento permanente conduce il visitatore in un viaggio virtuale di Torino nel decennio che va dall’approvazione delle norme antiebraiche alla promulgazione della Costituzione.

Due gli spettacoli teatrali serali. Con “Il caso Kaufmann”, ispirato alla vera storia di Lehmann Katzenberger, in scena al Polo del ‘900 (ore 21) la storia di un uomo ebreo condannato a causa di una falsa accusa. Le pietre d’inciampo prendono vita, invece, al Teatro Vittoria (ore 20.30) e raccontano, fra musica e parole, la storia dei deportati italiani. Il 29 gennaio gli appuntamenti teatrali continuano con “Il processo di Francoforte”, sul palco si alternano le voci di imputati e testimoni alla ricerca di responsabili e complici della Shoah. (Polo del ‘900, ore 10 per le scuole su prenotazione, ore 21 ingresso libero fino a esaurimento posti).

Il Palaruffini, questa mattina, dalle ore 9, accoglierà le scuole in partenza con il "Treno della Memoria", giunto alla sue sedicesime edizione: 4000 studenti avranno occasione di ascoltare direttamente la testimonianza di Oleg Mandic, l'ultimo bambino a uscire vivo da Auschwitz.

Per le celebrazioni istituzionali, la Città di Torino si dà appuntamento al Cimitero Monumentale con una cerimonia in ricordo delle vittime del nazifascismo. Dopo una breve preghiera universale presso la Cappella all’ingresso del cimitero, il corteo delle autorità, con la sindaca Chiara Appendino in testa e le Associazioni della Resistenza, farà poi omaggio ai Caduti presso il Campo della Gloria, ai cippi degli Internati Militari e dei Deportati Politici, per terminare con alcuni interventi della Comunità Ebraica davanti alla lapide che riporta i nomi degli oltre 400 ebrei torinesi deportati che non sono più tornati. Alle 11.30 cerimonia in Comune in Sala Rossa a cui parteciperanno anche gli studenti di alcune scuole.