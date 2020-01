Nuovo polo sanitario di Venaria, dal 1° febbraio in funzione Medicina e Primo Intervento

Si avvia verso il completamento l’attivazione del nuovo Polo sanitario di Venaria.

A partire da questa settimana sarà effettuato il trasferimento in via Don Sapino di ulteriori servizi dalle vecchie sedi: oggi, lunedì 27 gennaio, inizia lo spostamento delle attività di consultorio, mentre fra martedì 28 e mercoledì 29 tocca all’attività vaccinale. Questi servizi riprenderanno regolarmente nel nuovo Polo Sanitario lunedì 3 febbraio. Sempre lunedì 3 febbraio ci sarà lo spostamento della Psicologia dell’età evolutiva, che riprenderà il giorno successivo, martedì 4 febbraio.

Da sabato 1° febbraio, a partire dalle ore 8, sarà invece operativo in via Don Sapino il Punto di primo intervento (Ppi) oggi ospitato in piazza Annunziata. Nello stesso giorno tutti i pazienti saranno trasferiti dal vecchio ospedale e quindi, contemporaneamente, verrà attivato il nuovo reparto di Medicina e Lungodegenza.

Lunedì 3 febbraio entreranno in funzione la Radiologia, l’attività antalgica, il Cas e il day hospital medico e lunedì 10 febbraio l’endoscopia digestiva. L’ultimo tassello sarà la Tac, che diventerà operativa dal 24 febbraio, al termine dell’operazione di trasloco delle attrezzature. Nel frattempo, dal 30 gennaio al 23 febbraio, per la copertura delle urgenze sarà a disposizione la Tac dell’ospedale di Rivoli.

La guardia medica resterà invece fino a martedì 11 febbraio in piazza Annunziata per essere trasferita in via Don Sapino dal giorno successivo.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver rispettato la tempistica prevista sia nella realizzazione della struttura che nell’allestimento degli arredi e delle attrezzature, in modo da dotare i cittadini di un nuovo Polo sanitario all’avanguardia e adeguato alle esigenze di salute – sottolinea il Direttore generale dell’Asl To3 Flavio Boraso -. Continua inoltre il lavoro tra la Regione e i Comuni interessati per l’attivazione di un servizio di trasporto pubblico: confidiamo che in tempi brevi si arrivi a una soluzione che renda il Polo ancor più fruibile da parte di tutti”.