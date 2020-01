Buche su strade e marciapiedi a Torino, in due anni il Comune paga danni per 93mila euro

Buche su strade e marciapiedi, asfalto dissestato e cordoli irregolari nel biennio 2018/2019 sono costati al Comune di Torino oltre 93mila euro in richieste danni. Nello scorso biennio Palazzo Civico ha ricevuto più di mille domande di risarcimento da pedoni o automobilisti coinvolti in incidenti causati dal dissesto del suolo pubblico.

Numeri forniti dall’assessore comunale ai Trasporti Maria Lapietra, in risposta alle interpellanze presentate dalle capogruppo di minoranza Federica Scanderebech e Marina Pollicino. “Ci sono stati – hanno commentato Scanderebech e Pollicino - continui tagli alle risorse per la manutenzione ordinaria del suolo pubblico negli anni. Le Circoscrizioni dal canto loro non riescono a far fronte alle segnalazioni dei cittadini: le buche rimangono come i dissesti ed espongono l’Amministrazione e i funzionari a responsabilità civili e penali”.

La causa più frequente di richiesta danni sono le buche su strada. Nel 2018 ne sono arrivate 453, con 205 liquidate per un valore di oltre 61 mila euro, mentre nel 2019 erano 196, con un esborso per le casse comunali di poco più di 4 mila euro per 11 domande pagate. Lo scorso anno, la sola la Polizia Municipale, ha rilevato 87 incidenti per asfalto dissestato con pedoni coinvolti: una cifra che quadruplica (445) se invece si considerano i veicoli.

Nel 2018 Palazzo Civico ha messo a disposizione 4 milioni e 800 mila euro per la manutenzione straordinaria, mentre nel 2019 addirittura un milione di euro in meno. Soldi, come ha chiarito Lapietra, “insufficienti. Per questo nel 2020 aumentiamo i fondi a 6 milioni di euro”.