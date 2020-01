Smog, da domani a Torino e in diversi Comuni della provincia torna lo stop ai diesel Euro 4

Torna l'emergenza smog. Da sei giorni Arpa Piemonte ha rilevato nell’aria di Torino livelli di micropolveri oltre i limiti d’attenzione, con punte di 100 microgrammi al metro cubo.

Per questo, da domani e fino a giovedì 30 gennaio, come previsto dall'accordo dei comuni della Città Metropolitana che applica il protocollo di bacino padano, dalle ore 8 alle ore 19 non potranno circolare le automobili e gli automezzi per il trasporto merci con alimentazione diesel e omologazione fino a euro 4 compreso.

Lo stop alla circolazione riguarderà anche 22 comuni della provincia: Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria, Caselle, Chivasso, Leinì, Mappano, Pianezza, Volpiano, Carmagnola, Vinovo, Chieri e Ivrea.