A Torino parcheggi blu gratis per le persone con disabilità

Le persone con disabilità titolari di contrassegno, ma prive di auto o patente potranno parcheggiare o far parcheggiare gratuitamente l’auto dei loro accompagnatori in tutte le aree di sosta a pagamento, senza alcuna limitazione oraria.

Non sarà pertanto più necessario richiedere a GTT il rilascio dell’attestato con validità annuale e l’unica condizione sarà l’esposizione nella parte anteriore del veicolo del contrassegno di parcheggio per disabili (permesso H) , in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

La modifica della disciplina è stata approvata nella sua riunione odierna dalla Giunta Comunale, su proposta dell’assessora alla Mobilità Maria Lapietra.

“Consentire di uscire e muoversi facilmente in città può contribuire a raggiungere in maniera sempre più efficace l’inclusione sociale delle persone con disabilità: l’approvazione di questa disposizione va in questa direzione”, spiega Lapietra.

"Ci sono voluti quattro anni -commenta il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano - e una sentenza della Corte di Cassazione affinché questa pavida Giunta si decidesse a mettere finalmente in atto ciò che chiedo dall'inizio di questa Consiliatura". "Meglio tardi che mai: ora anche gli accompagnatori di persone con disabilità prive di auto o di patente potranno, esponendo il Permesso H, parcheggiare gratuitamente in zona blu" conclude il consigliere di minoranza.