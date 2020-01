Presidio per la legalità, presentata la relazione annuale: "Abbiamo bisogno di segnalazioni"

A un anno e mezzo dalla sua costituzione, per il Presidio per la legalità voluto da Chiara Appendino è tempo di bilanci. E' stata presentata oggi in commissione legalità la prima relazione annuale dell'organo costituito su volontà della sindaca per la trasparenza e l'efficienza amministrativa.



Il presidio, in quest'arco temporale, si è riunito sette volte ma è intervenuto solamente tre volte e dopo aver ricevuto una segnalazione. Insomma, un'attività di "verifica" piuttosto ridotta, se spalmata nell'anno e mezzo. Di particolare importanza però l'assetto relativo alla formazione: per i dipendenti degli enti locali infatti sono state organizzate cinque giornate sul tema "Reati contro la pubblica amministrazione", per un'attività che ha portato all'organizzazione di altre tre giornate di aggiornamento presso l'aula magna del Palazzo di giustizia.



L'organo indipendente, consultivo e di controllo costituito all'interno del Gabinetto della sindaca è presieduto dal magistrato Arturo Soprano, presidente emerito della Corte d'Appello di Torino, supportato dalla presidente dell'Ordine degli avvocati Michela Malerba e dall'avvocato Mario Napoli. Qualche dubbio sull'effettiva effiacacia, viste le sole tre attività svolte in un anno e mezzo di vita, è stato sollevato dal capogruppo del Partito Democratico, Stefano Lo Russo: "Sono perplesso, perché questo strumento voluto Dallas india si inserisce in un quadro ambientale indefinito. Raccogliere le segnalazioni? Punterei più sul discorso formazione, vista la professionalità delle figure che presiedono il presidio per la legalità".



A difesa dell'organo si è schierata la stessa Chiara Appendino: "Quando ho deciso di costruirlo, l'intento non è mai stato quello di scovare i brutti e cattivi, ma di segnalare al fine di apportare migliorie". "E' successo proprio così, alcune modifiche del piano anticorruzione arrivano proprio sull'indicazione del presidio per la legalità. Penso sia stato fatto un buon lavoro, ma certamente migliorabile" ha concluso la prima cittadina. "Abbiamo bisogno delle segnalazioni" ribadiscono dall'organo, sottolineando come sia fondamentale il supporto dei dipendenti degli enti pubblici.



Il presidio per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa rimarrà in carica sino al termine del mandato della sindaca Appendino.