Ieri pomeriggio, a Mathi, i Carabinieri hanno denunciato per ricettazione un artigiano edile di 42 anni, abitante a Ciriè. La perquisizione a casa dell'uomo ha permesso di sequestrare numerosi elettro-utensili per l’edilizia, decespugliatori, tagliaerba, soffiatori per un valore commerciale di 25 mila euro, tutto di verosimile rubato.

Il materiale sequestrato è custodito nella caserma di Mathi in attesa di identificare i proprietari.