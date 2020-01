Da Torino al via il tour italiano della Barcelona Gipsy balKan Orchestra

Ritorna in Italia la Barcelona Gipsy balKan Orchestra con il “Nova Era Italian Tour” che partirà martedì 18 febbraio all’Hiroshima Mon Amour di Torino, per poi continuare nelle principali città italiane come Pisa, Modena, Palermo, Venezia, Trieste e Milano.

Un live esplosivo che propone una musica ancestrale, capace di arrivare dritto all'anima di un pubblico eterogeneo. La Barcelona Gipsy balKan Orchestra unisce le differenze artistiche dei vari membri, arricchito dalla vibrante scena musicale di Barcellona: dalla tradizione balcanica, catalano-iberica, greca, italiana, russa e mediorientale alle vibrazioni del jazz manouche e del rockabilly fino all'eleganza della musica classica.

La Barcelona Gipsy balKan Orchestra è composta da Mattia Schirosa (fisarmonica, Italia), Julien Chanal (chitarra, Francia), Ivan Kovačević (contrabbasso, Serbia), Stelios Togias (percussioni, Grecia), Dani Carbonell (clarinetto, Catalogna-Spagna), Oleksandr Sora (violino, Ucraina) / Pere Nolasc Turu (violino, Catalogna-Spagna), e Margherita Abita (voce, Italia).