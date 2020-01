Il “mestiere” della vocazione: cosa si regala a un neo prete?

La figura del prete porta con sé rispetto e scegliere per lui un dono, per l'ordinazione sacerdotale o perché magari sta lasciando la parrocchia, potrebbe necessitare di qualche spunto.

Indumenti

Questo tipo di regalo garantisce una vasta scelta e si adatta alle varie fasce di prezzo:

· Paramenti sacri

Gli indumenti che vengono indossati durante la funzione religiosa sono senza dubbio utili e vari. Amitto, camice, casula possono avere diversi prezzi in base anche ai materiali utilizzati. Senza dubbio, il ferraiolo e il talare sono tra le scelte più frequenti.

· La stola sacerdotale

Questo capo è un elemento caratteristico, formato da una striscia di tessuto che il prete pone attorno al collo, in modo che cada verticalmente sul davanti.

Si tratta di un dono molto significativo, in quanto, denominata dolce gioco, rappresenta ciò di cui il sacerdote deve farsi carico, cioè gli obblighi del sacerdozio. Oltre a questo, è anche simbolo di dignità sacerdotale e di autorità.

I colori tra cui scegliere riflettono il tempo liturgico ed è sempre abbinata alla casula.

Lo stile può essere dal più semplice al più elegante, in base alle occasioni e alla solennità che si desidera trasmettere.

· Camicia nera Clergy

Questo genere di camicia è contraddistinta dal classico collarino ecclesiastico. Tale capo è usato sempre quando il sacerdote fa delle uscite pubbliche, in modo da rendersi riconoscibile da tutta la comunità. Senza ombra di dubbio, si tratta di un dono estremamente utile.

Accessori a tema religioso

La vita del parroco è ricca di attività e funzioni, dunque un dono orientato sulla praticità e sulla funzionalità sarà sicuramente accettato di buon grado.

· Set da pellegrinaggio

Quando il sacerdote si muove dalla parrocchia, potrebbe avere bisogno dell'occorrente per celebrare una messa in luoghi improvvisati, per tale motivo questo set potrebbe essere davvero di estrema utilità.

Solitamente, questo dono è composto da un altarino, un crocefisso solitamente di legno, un porta ostie, un copripisside e un astuccio per gli oli sacri.

· Custodia da viaggio

Oggetto di estrema utilità, soprattutto se il sacerdote deve muoversi per somministrare il sacramento dell'estrema unzione o per benedire i malati.

· Testi liturgici o biblici

Anche in questa categoria la possibilità di scelta è davvero vasta. Tra i possibili articoli da regalare a un prete, possono essere ricordati libri di teologia, sulla vocazione o sulle religioni nel mondo. Allo stesso tempo, sono decisamente graditi il lezionario per celebrare i santi, il lezionario meditato o le melodie per il rito della messa.

· Oggetti sacri

Nel caso in cui la disponibilità economica fosse buona, o si trattasse di un regalo collettivo fatto da più persone, l'artigianato made in Italy eccelle per la produzione di calici, sia in oro che in argento.

· Accessori per la liturgia

Le funzioni e la vita del sacerdote sono ricche di oggetti necessari e, anche in questo caso, ci sono opportunità per tutte le tasche.

Solo per citare qualche possibilità, si hanno spegnicandele, borse porta-elemosina, borse per la questua, acqua santa, oggetti per le benedizioni, brocche per manutergio, lampade e lanterne, coprileggii, inginocchiatoi in pelle anche tascabili.

· Oggetti d'arte a tema religioso

Ammirare l'arte porta sempre una grande sensazione di benessere e in campo religioso è possibile scegliere tra quadri, sculture in gesso, ceramica, legno o resina. Di grande impatto anche gli arazzi. La scelta di questo genere di dono va decisamente a gusto personale.

· Vino da messa imbottigliato con autorizzazione vescovile

Si tratta di un genere di vino dolce e liquoroso, che viene prodotto seguendo scrupolosamente le normative vigenti in ambito di diritto canonico. Il sigillo della diocesi ne autentica la genuinità.

· Completo da messa

Comprende alcuni dei lini usati sull'altare ed è composto da quattro pezzi: manutergio, usato per asciugarsi le dita dopo le abluzioni liturgiche; purificatorio, per purificare patena e calice; palla, da posizionare sul calice per proteggerlo dalla caduta di corpi estranei; corporale, che serve a proteggere l'altare da eventuali gocce di vino o frammenti di ostia.

Questi quattro pezzi hanno le stesse decorazioni richiamanti i motivi legati al banchetto eucaristico (uva, croce, spighe) e sono realizzati in puro lino. Talvolta è compreso anche l'amitto.

· Palla rigida copri calice

Oltre alla palla copri calice presente nel completo da messa, ne esiste anche un'altra versione, composta da una palla rigida con inserto, cioè una palla sempre in tessuto, ma rinforzata in modo che sia indeformabile.

Questo oggetto può essere ricamato a mano, in oro e argento, ottenendo così maggiore valore. Un'altra caratteristica è la possibilità di ottenerne una personalizzata, con un disegno caro al prete o con il suo stemma.

A questo punto la domanda è: dove fare l'acquisto?

Alcune città vantano negozi a tema estremamente forniti, ma spesso è più pratico affidarsi al web.

Una buona soluzione è consultare Holyart, garanzia nel campo dell’e-commerce a tema religioso, con sede in Italia, dove sarà possibile scegliere tra una grandissima varietà di articoli, davvero per tutti i gusti e tutte le tasche.

Oggetti utili non religiosi

Infine, non si escluda la possibilità di donare al sacerdote qualcosa di non strettamente religioso, ma comunque di grande utilità per la sua professione:

· Set da barba

Il prete ha il compito di presentarsi sempre in ordine alla comunità. Per questo motivo, donare dei prodotti per la cura della persona potrebbe essere un'ottima idea: rasoio elettrico, dopobarba, balsamo, gel-doccia, crema idratante, deodorante spray.

· Penna a sfera

Dono di grande eleganza e funzionalità, che acquista maggiore importanza se personalizzata. Per aumentare il valore del regalo, anche la penna stilografica è un'ottima idea.

· Navigatore satellitare

Il sacerdote comunica nel mondo, dunque spesso ha necessità di ausili tecnologici per muoversi in autonomia. La tecnologia è sempre gradita, soprattutto per i giovani preti.