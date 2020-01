Spazio alla Memoria: incontro a Spazi Reali con intervista a Bruno Segre e a Lamin, sopravvissuto ai lager libici

I ragazzi che partecipano al progetto Aria - Centro di ascolto per adolescenti e giovani della Città di Torino - in collaborazione con Volonwrite, associazione di volontariato impegnata sui temi della comunicazione sociale all’interno del Servizio comunale Passepartout - oggi 28 gennaio dalle 15.00 alle 18.00, a Spazi ReAli, in corso San Maurizio 4, organizzano Spazio alla Memoria un incontro dedicato a quanto è accaduto in Italia e in Europa nella prima parte degli anni Quaranta del secolo scorso con un occhio attento al presente.

Sarà un pomeriggio dedicato al dialogo e al confronto sui temi della discriminazione affrontati anche dal punto di vista delle minoranze vittime della Shoah, senza dimenticare le discriminazioni contemporanee (persone con disabilità ed LGBTQI), insieme ad alcune testimonianze che i ragazzi hanno raccolto.

Verrà poi proiettata un'intervista doppia a Bruno Segre, 101 anni, che nell'intervista racconta il suo impegno politico e la sua esperienza di partigiano e di Lamin, 23 anni, sopravvissuto ai lager libici.