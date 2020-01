Conto alla rovescia a Nichelino per l'avvio del Carnevale

Tutto è pronto per la due giorni di Carnevale che anche quest'anno riempirà di allegria, di musica e di colori le strade di Nichelino. Un evento cresciuto di importanza e di interesse tanto che, per l'edizione del 2020, per la prima volta godrà del patrocinio della Regione Piemonte.

La sfilata, che vedrà impegnati ben 16 carri, si terrà domenica 9 febbraio. Il giorno prima, sabato 8, presentato da Andrea De Marchi, ci sarà il carnevale dei bimbi in piazza Di Vittorio a partire dalle 15.30, con distribuzione gratuita di chiacchiere, tè caldo e caramelle. Poi la premiazione dei migliori costumi dei bimbi, e la presentazione del carro nichelinese “La Favola dei giocattoli” realizzato dall'associazione “Patela Vache”. Il momento clou sarà però la sfilata domenicale con partenza alle 15 da piazza Camandona e arrivo in piazza Di Vittorio, dove ci saranno i balli coreografici degli oltre tremila figuranti dei carri.

L'allestimento del corteo sarà fatto tra piazza Polesani nel Mondo e l'angolo fra via San Matteo e via XXV Aprile. Parteciperanno i seguenti carri allegorici: quello dei quartieri di Nichelino sulla raccolta differenziata, quello “Ball's Circus” di Borgaretto, quello “La Bottega degli artisti” di Borgo Salsasio – Carmagnola, quello “Masterwest” di Carmagnola, quello de “Gli Elfi” di Santena, quello de “I Sette Vizi” di Roletto, quello de “I Papaveri Rossi” di Luserna San Giovanni, quello dei “Desbela di un mondo incantato” di Scalenghe, quello di “Noi siamo Italiani in vacanza” di Piobesi, quello di “E io pago da Mattina a Sera” di Peveragno.

E ancora, quello di “I Sogn dle Masche” di Reano, quello di “Racconto d'Autunno” di Racconigi, quello di “Contro natura” di Fossano, quello di “Banco tira tutto” di Centallo, quello di “Pinocchio e le Cattive compagnie” di Cambiano (che utilizza pezzi del carro di Acireale direttamente fatti arrivare dalla Sicilia), uno di rappresentanza di Stupinigi e Nichelino, e il carro nichelinese “La Favola dei giocattoli”. Il lungo corteo di carri scorrerà lungo via Torino, e in piazza Di Vittorio verrà accolto dalle maschere nichelinesi di Monsù Panatè e Madama Farina che saranno, insieme ai presentatori Andrea De Marchi ed Elia Tarantino, sul balcone del municipio e che premieranno i tre carri giudicati migliori. Dopo la sosta in piazza, il corteo si scioglierà all'incrocio fra via Torino e via Massimo D'Azeglio.

“Sarà anche quest'anno un carnevale per tutti: grandi, piccini e famiglie – assicura l'assessora ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero – La novità maggiore è l'inversione della direzione di marcia della sfilata dei carri: non più verso piazza Camandona, ma invece con partenza da piazza Camandona. In questo modo dovremmo avere minori problemi logistici. Inoltre fra i tanti carri presenti spiccano, oltre al nostro, quello dei Papaveri Rossi (Luserna San Giovanni) che ha vinto nel 2018 il Carnevale di Viareggio, e quello di Cambiano che utilizza i pezzi fatti arrivare da Acireale, dove erano parte del locale prestigioso carro. Ringrazio tutti coloro che hanno dato e daranno un importante supporto all'organizzazione e alla riuscita della festa”.

Il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo si aspetta un bel successo. “Negli ultimi anni il Carnevale nichelinese è andato in un continuo crescendo di partecipazione e di interesse. Ci aspettiamo di migliorare ancora rispetto ad un anno fa, anche se non sarà facile. Siamo sicuri che i nichelinesi, e non solo loro, riempiranno la strada della sfilata, via Torino, di colore e allegria. E ci saranno momenti di divertimento per tutti”.