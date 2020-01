Emergenza microcommercio, Sarno (Pd): "Dalla Giunta regionale solo annunci"

“L’assessora regionale Poggio ha annunciato l’intenzione di operare una revisione della legge regionale sul commercio (28/1999) e della normativa sui permessi in deroga (106/2011), oltre a promettere un piano di interventi stanziando le relative risorse nel bilancio 2020-2022. Peccato che in Commissione nulla sia ancora giunto e che nel suo intervento in Aula l’assessora Poggio non abbia anticipato alcun elemento di merito circa le revisioni e gli interventi che ha in mente. Speriamo che per commercio e piccole imprese non accada come per la cultura, che nell’ultima variazione di bilancio ha subito un taglio non indifferente”: così dichiara il consigliere regionale Diego Sarno (Pd), che ha presentato quest’oggi a Palazzo Lascaris un Question Time su microcommercio e Pmi.

“Voglio ricordare che diverse associazioni di imprenditori si sono riunite il 22 gennaio a Roma, e hanno avanzato le seguenti richieste: limitare l’apertura di ulteriori medie e grandi strutture di vendita legate alla grande distribuzione per mezzo di una modifica della Legge 106/2011; operare una riduzione del carico fiscale e contributivo complessivo a carico delle imprese del comparto per mezzo di un regime fiscale semplificato (tassa unica); reindirizzare risorse e competenze verso la promozione e lo sviluppo del commercio locale. Nell’ultimo decennio, si è registrata un’emorragia di oltre 200mila attività dichiarate definitivamente chiuse in Italia".

"La grande distribuzione, invece, non sembra ancora subire i danni della crisi economica, moltiplicando a dismisura i medi e grandi centri commerciali (anche grazie a vantaggi fiscali, economici e burocratici preclusi ai piccoli operatori), col rischio ulteriore di lasciare nel prossimo decennio delle vere e proprie cattedrali nel deserto”.