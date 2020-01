Onorevole Gancia, Lega: “Virus Cina. Risoluzione a Parlamento Europeo per esortare OMS a dichiarare emergenza sanitaria internazionale per risorse straordinarie"

Il corona virus sviluppatosi in Cina rappresenta un’emergenza per la salute pubblica di livello internazionale e riguarda naturalmente anche l’Europa.

"Presento pertanto in qualità di prima firmataria, insieme ai colleghi della Lega nella Commissione per l'ambiente e la sanità pubblica, una risoluzione al Parlamento Europeo - a fronte della diffusione di 2019-nCov che ha già interessato tutti e cinque i continenti del globo, registrando al 28 gennaio 2020 più di 4500 casi di infezione e 106 decessi - per esortare l’OMS a dichiarare l’emergenza per la salute pubblica di portata internazionale (PHEIC) e per auspicare che la Commissione Europea stanzi le risorse, umane e finanziarie, necessarie a garantire che la comunità scientifica europea e mondiale sia messa nelle migliori condizioni di poter comprendere la natura epidemiologica di 2019-nCoV, ribadendo l’assoluta necessità di sostenere la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze in materia di preparazione e pianificazione della risposta all’emergenza".

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.