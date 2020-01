Rossomando (Pd): "Alla comunali di Torino l'avversario sarà la destra sovranista"

"Il recente successo del centrosinistra in Emilia Romagna ci deve far riflettere sul migliore percorso per i prossimi passaggi elettorali, in particolare per quanto riguarda le prossime elezioni comunali di Torino": lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato e senatrice Pd, Anna Rossomando.

"Se vorremo tornare a vincere anche nella nostra città, sarà necessario mettere in campo un centrosinistra innovativo, largo, inclusivo e soprattutto autorevole, capace di parlare in modo convincente di un progetto in cui sviluppo, tecnologia, e giustizia sociale sono il perimetro nel quale costruire alleanze con tutti i settori della nostra città. Avendo chiaro in mente quanto ci dicono con chiarezza i risultati elettorali, ovvero che l’avversario da sconfiggere sarà la destra sovranista e populista, più o meno travestita da società civile".

"Un avversario insidioso e pericoloso, che merita tutta la nostra attenzione, senza distrazioni. Esperienza, apertura e autorevolezza nelle persone e nelle proposte dovranno essere la bussola che dovrà orientare le nostre scelte dei prossimi mesi".