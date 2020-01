Il Comune elabora il piano-antibuche: la mappa dei cantieri a Torino per il 2020-2021

Prende forma il piano anti-buche dei quartieri di Torino. Questa mattina la Giunta Appendino ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica per riqualificazione stradale di vie e piazze cittadine- che coinvolgono le ex 10 Circoscrizioni – per un valore economico di 6 milioni e 800 mila euro. Una cifra che prevede anche il restyling dei semafori, guard-rails e “lose” del centro città.

I maggiori stanziamenti sono per le Circoscrizioni 8 (908 mila euro) e 2 (831 mila), mentre per le restanti altre 6 sono previsti finanziamenti da 429 mila euro a 559 mila euro.

Nel centro di Torino sono previsti interventi di rifacimento del manto stradale e marciapiedi dissestati in via Sacchi, corso Galileo Ferraris (carreggiata centrale), via Virginio, via Vasco, corso Valdocco (a tratti) e via Bligny.

Nella Circoscrizione 2 verranno eseguiti lavori di riqualificazione in (via Tirreno tra corso Gorizia e corso Siracusa), corso Siracusa (da corso Sebastopoli a piazza Pitagora), via Tripoli (da Piazza Santa Rita a via Tirreno), corso 4 Novembre, via Baltimora, via Gorizia e Ada Negri, piazzale Caio Mario, strada Castello di Mirafiori (tra corso Unione Sovietica e Strada della Cacce), corso Unione Sovietica (tra via Pavese e via Onorato Vigliani), Strada del Drosso, via Levone e via Monte Cengio.

Nella 3 verranno aperti cantieri in corso Brunelleschi (Parco Ruffini), corso Lione (da via Rivalta a via Marmolada), via Cirenaica, largo Lancia, rotonda via Frejus, corso Monte Cucco.

In Circoscrizione 4 verranno rifatte le strade e marciapiedi di corso Svizzera tra Medici e Perotti, via Principessa Clotilde, via Rivara, corso Regina (controviali tra Svizzera e Lecce), corso Francia e via Pietro Cossa.

Nella 5 sono previsti lavori al manto stradale in via Carossio, via Gattico (tra via Foligno e via Borgaro), via Borgaro (tra Pier Francesca e corso Toscana), corso Ferrara, via Reiss Romoli e via Stradella.

Nella 6 gli interventi verranno fatti corso Giulio Cesare (tra piazza Derna e piazzale Romolo e Remo), via Bologna (tra piazzale Croce Rossa e piazza Sofia), corso Regio Parco (tra corso Novara e via Zanella), Lungo Stura Lazio (tra corso Giulio e viale Puglia), Strada della Magra e via vittime di Bologna, via Boccherini, via Vistrorio, via Sempione e via Monterosa.

Nella Circoscrizione 7 previsti lavori di riqualificazione stradale in corso XI Febbraio (lungo Dora Savona), strada al Traforo del Pino, via Agudio, via Boccaccio, corso Chieri, corso Casale, strada del Lauro, via Andorno, strada Superga, corso Chieti, vie comprese tra corso Gabetti, corso Quintino Sella e via Casalborgone.

Nella 8 verranno aperti cantieri in corso Casale (da Gran Madre a Piazza Borromini), corso Moncalieri, via Ormea (da corso Marconi a via Morgari), via Giuria (da via Valperga Caluso a via Michelangelo), via Michelangelo, corso Unione Sovietica (tra corso Cosenza e corso Tazzoli), corso Dogliotti, via Zino Zini, via Passo Buole, via Nizza/piazza Bengasi, via Tunisi, via Oberdan.

Verranno fatti lavori di rinnovamento nei guard-rails in corso Matteotti angolo corso Vinzaglio, via Boccherini angolo via Ravizza, via Ventimiglia angolo via Millefonti, via Cortemilia angolo via Ventimiglia e corso Moncalieri 18. Previsti poi interventi di rifacimento delle lastre stradali in piazza Castello, via Garibaldi (da piazza Castello a via XX Settembre), piazza Carignano e via Cesare Battisti.

Il progetto approvato questa mattina sarà ora sottoposto alle Circoscrizioni. Dopo la progettazione definitiva e le procedure di affidamento, il cronoprogramma prevede giugno 2020 l’aggiudicazione dei lavori, i cui cantieri si susseguiranno a partire dal mese di luglio e fino al maggio del 2021.