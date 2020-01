Domani Torino festeggia il compleanno: "Il 30 gennaio data ufficiale della fondazione di Augusta Taurinorum"

Domani Torino festeggia il compleanno. In occasione del 2029esimo anniversario, giovedì il Comitato "30 gennaio [09 a.C.] per la celebrazione della fondazione di Torino" incontrerà la sindaca Chiara Appendino, in concomitanza con la data della fondazione della città.

"Il 30 gennaio del 9 avanti Cristo - spiegano - è la data emersa dagli studi dell'archeologo Sandro Caranzano (Direttore del Centro Studi Herakles di Torino) e dell'astronoma Mariateresa Crosta (Istituto Nazionale di Astrofisica) presentati a Palazzo Madama a gennaio dello scorso anno".

"Integrando informazioni storiche e archeologiche - aggiunge il Comitato - con precisi calcoli astronomici, nuove tecnologie e un algoritmo che ricostruisce il cielo antico, tra le date possibili la scelta è caduta sul giorno che storicamente corrisponde alla festa decretata in onore di Ottaviano Augusto, imperatore al quale viene dedicata la città".