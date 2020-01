Nel 2019 a Torino 475 truffe, al via campagna contro i raggiri agli anziani

Nel 2019, solo a Torino, si sono verificate 475 truffe. Un fenomeno fortunatamente in calo in città, ma in crescita in provincia, come ha spiegato questa mattina il Prefetto Claudio Palomba alla presentazione della campagna di comunicazione “Io non ci casco!” per contrastare le truffe agli anziani.

Testimonial d'eccezione i volti molto noti ai torinesi di Margherita Fumero e Bruno Gambarotta che - nei panni di marito e moglie - impediscono a falsi avvocati, tecnici del gas e poliziotti di entrare a casa loro, spiegando come nel dubbio sia sempre meglio chiamare i vigili.

"Questa campagna"- ha sottolineato il Comandante della Polizia Municipale di Torino, Emiliano Bezzon - "non è indirizzata solo ai più anziani e fragili ma a tutti, perché tutti abbiamo genitori, nonni, parenti o anche solo vicini di casa che possono cadere vittima di truffe e raggiri".

"Come istituzioni - ha aggiunto il Prefetto Claudio Palomba - abbiamo il compito di tutelare le fragilità e tra quelle più evidenti ci sono le persone di una certa età".

"Stiamo lavorando - ha precisato la sindaca Chiara Appendino - ad un accordo integrato sulla sicurezza, che qua viene esplicitato. Noi come amministrazione abbiamo un grande lavoro da fare sulla prevenzione, che è il punto essenziale di partenza".