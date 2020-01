Nuovi furgoni e nuovi autocarri per la Viabilità della Città metropolitana

Gli acquisti rientrano nella programmazione prevista per gli investimenti e il rinnovo di attrezzature e mezzi in dotazione al personale operativo. Grazie a questa fornitura, tutti i 25 Circoli avranno un mezzo furgonato e un mezzo cassonato nuovo da impiegare interventi manutentivi, di vigilanza di controllo e gestione della viabilità.

“I nuovi mezzi sono stati scelti per essere impiegati nelle operazioni ed attività manutentive quotidiane e nelle lavorazioni urgenti che sono necessarie per il controllo e la gestione della viabilità di competenza del nostro Ente” spiegano il vicesindaco metropolitano, Marco Marocco e il consigliere delegato Fabio Bianco. “Le direzioni Viabilità necessitavano di mezzi efficienti e a basso consumo, in grado di portare uomini, attrezzature e materiali nel minor tempo possibile nei luoghi in cui è necessario intervenire, anche in regime di reperibilità ”.