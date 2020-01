Nudo sul balcone, getta mobili sulle auto in via Baltimora nel cuore della notte: bloccato con il taser

Ha cominciato a lanciare mobili in strada, dal suo balcone, nel cuore della notte. Erano le 4 di mattina quando sul posto, in via Baltimora, sono arrivati gli uomini del Radiomobile dei carabinieri, chiamati al 112 da alcuni residenti che stavano assistendo alla scena.

L'uomo - 42 anni, con precedenti penali, con problemi psichiatrici - era nudo, poco lucido e in stato di evidente agitazione. Nel mirino, dal primo piano dell'edificio, le macchine in sosta in strada, una delle quali ha riportato alcuni danni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118. Ma a convincere l'uomo a desistere sono stati i militari che, hanno prima tentato di convincerlo a parole, poi sono saliti in casa e - data la crescente violenza nei gesti e nei comportamenti della persona - sono stati costretti a utilizzare la pistola taser per bloccarlo. Un carabiniere lo ha distratto, mentre l'altro lo ha colpito al fianco destro.

In casa le forze dell'ordine hanno trovato due serre contenenti varie piante di marijuana. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Molinette e arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e produzione di sostanze stupefacenti.