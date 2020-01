C'è fame di cantieri, ecco 65 milioni per il Piemonte da usare per interventi urgenti

Nuova tranche di risorse per il piano "piccoli cantieri" dei Comuni italiani, avviato lo scorso anno e rifinanziato con la Legge di bilancio per il 2020, che avranno a disposizione 500 milioni di euro all’anno fino al 2024 per realizzare interventi di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche, appaltabili con procedure veloci. La misura, fortemente voluta dall’Ance, riguarda solo per il Piemonte qualcosa come 1181 Comuni e lo scorso anno ha avuto risultati interessanti, visto che in tutta Italia la spesa è aumentata del 16% per interventi di questo genere.

Cifre alla mano, per quest’anno per i Comuni del Piemonte è disponibile un contributo statale pari a 65 milioni di euro, da destinare a interventi, non già integralmente finanziati e aggiuntivi rispetto alla programmazione triennale.

Solo in provincia di Torino, i Comuni coinvolti sono 312 per un importo totale di 18 milioni e 280mila euro.