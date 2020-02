"XY Chelsea": la più grande fuga di segreti militari Usa a Mondovisioni

"XY Chelsea" racconta la storia dell’ex soldato Manning, noto per avere causato la più grande fuga di segreti militari Usa, trasmettendoli a Wikileaks. La proiezione di Mondovisioni rientra tra le iniziative di Alfabeto Urbano, progetto finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, di cui è capofila il Centro per l’istruzione per Adulti Cpia1, con la collaborazione della Circoscrizione 5.