Seconda vittoria per il popolo torinese del "panino da casa": anche alla Gozzi-Olivetti obbligo del refettorio condiviso

Seconda vittoria, in pochi giorni, per il popolo torinese del panino da casa. Dopo la Tommaseo, anche l'Istituto comprensivo Gozzi-Olivetti sarà obbligato a garantire nel refettorio uno spazio per i bambini che consumano il pasto da casa. A differenza della prima scuola, che aveva vietato completamente la "schiscetta", alla Gozzi-Olivetti insegnanti e dirigenti si erano espressi in favore della sola mensa.