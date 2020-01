Centro commerciale Verbene, l’ultimo bar alza bandiera bianca: “Chiudiamo, impossibile andare avanti”

Un ultimo caffè, tante strette di mano e qualche occhio lucido. Anche il bar de Le Verbene, l’ultimo rimasto, alza bandiera bianca e chiude per sempre le serrande. Perde un ulteriore esercizio commerciale il centro commerciale delle Vallette situato proprio dietro piazza Montale e "dimenticato" da tutti.

Dopo mesi di incontri, proteste, colloqui e trattative, Concetta Grieco, titolare del bar e presidente della cooperativa che affitta dal Comune gli spazi delle Verbene, ha deciso di mollare. "Chiudiamo a malincuore, perché qui di clienti ce ne sono" spiega. Difficile darle torto, perché Concetta difficilmente riesce a fermarsi per 2 minuti, tanti sono le persone che vengono a fare colazione o a salutarla. I problemi però superano di gran lunga l'affetto dei clienti: manutenzioni assenti, esercizi commerciali che chiudono, canone d'affitto troppo alto e soprattutto l'assenza di un piano di riqualificazione in grado di riportare il centro commerciale agli antichi fasti.

"Io sono qui dal 2000, da 20 anni esatti. Allora i negozi presenti erano 29, da domani saranno 10. Era tutto pieno, oggi i passaggi sono sempre meno e le spese sono doppie, perché bisogna pagare sia per il bar che per il centro" ammette a malincuore la signora Grieco. La decisione di chiudere il suo negozio porterà anche a una revisione delle cariche all'interno della cooperativa: "Io lascio, subentrerà il vice presidente ma anche lui tra tre mesi andrà in pensione. Ha senso continuare così?" è la domanda posta dalla barista.

La tristezza che si respira camminando per le Verbene è la stessa del quartiere Vallette, sempre più isolato e "dimenticato". Chi non si dà pace e Deborah Montalbano, consigliera di Dema e residente in zona: "Cosa dire, oggi per me è una brutta giornata. Il mio quartiere i suoi anziani, quelli della mia generazione hanno perso insieme alle attività commerciali un pezzo della loro memoria". "Movimento 5 Stelle, vergognatevi" è poi l'attacco riservato dalla Montalbano all'amministrazione, rea, secondo la consigliera, di non aver trovato una soluzione con i commercianti delle Vallette.