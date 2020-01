Esplosione, nella serata di ieri, nella cartoleria Sansalone di via Monginevro a Oulx. Lo scoppio, probabilmente causato da una fuga di gas, ha seriamente danneggiato i locali dell'attività commerciale.

Sul posto i vigili del fuoco ed i Carabinieri, per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Fortunatamente non ci sono feriti, ma il boato ha allarmato decine di residenti, che sono scesi in strada per vedere cosa fosse successo.