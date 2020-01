Torino ai tempi della Brexit: tra auto e buon cibo cosa cambia per una partita da oltre 710 milioni di euro all'anno?

E Brexit sia. Dopo mesi passati "sulla soglia", adesso il Regno Unito è uscito davvero dall'Unione Europea. E se il 29 gennaio 2020 (con il voto dell'Europarlamento) segnerà una data storica nelle vicende continentali, gli effetti scriveranno righe importanti sulle pagine torinesi. Dal 31 gennaio, domani, la Ue perde il primo Paese nella sua "esistenza" (Londra aveva aderito nel 1973, 47 anni fa), ma soprattutto Torino perde - o quantomeno vede allontanarsi - un buon cliente, per non dire ottimo. E questo potrebbe complicare un po' gli scambi futuri. Soprattutto se, entro la fine dell'anno, Gran Bretagna e Irlanda del Nord non troveranno gli accordi per quanto riguarda i rapporti commerciali dopo questa prima fase di transizione di 11 mesi. E quindi potrebbero emergere dazi, invece del libero scambio.



Attualmente (gli ultimi dati risalgono al terzo trimestre del 2019), Torino esporta verso il Regno Unito circa il 5% delle proprie vendite complessive, anche se negli ultimi tempi la tendenza è lievemente in calo: un -7,2% che si attesta a 710,2 milioni di euro. Sono in crescita invece (+5,2%) le importazioni, salite a 304,6%, ma la bilancia commerciale resta comunque positiva per 405,6 milioni.

Il 45% delle vendite torinesi è legato ai mezzi di trasporto, anche loro però in calo del 9% rispetto al periodo gennaio-settembre 2018. A soffrire sono soprattutto le auto, che vedono una battuta d’arresto del 19% (a conferma di dati pesantissimi anche a livello di economia locale). Controtendenza invece per la componentistica, che restano positive (+1,9%), soprattutto in un momento in cui le vendite verso altri buoni clienti come Francia, Germania e Usa sono in calo (rispettivamente -4,7%, -0,4% e -13,9%).

Trend nettamente positivo invece (+42%) per i prodotti alimentari, che pesano per il 10% delle esportazioni totali verso i neo-extracomunitari britannici. Crescono le vendite di prodotti da forno (+2,1%) e di frutta e ortaggi (+9%). Bene anche il trend di prodotti tessili, di abbigliamento e calzature con un’incidenza del 4% in provincia di Torino, con un aumento delle esportazioni verso il Regno Unito del +18%.