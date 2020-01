Pianezza, ecco l'hasthag #ioaiutolambiente

L’epoca storica in cui stiamo vivendo sarà ricordata, tra le altre cose, come il periodo dei grandi cambiamenti climatici che stanno interessando tutto il nostro pianeta e per il conseguente risveglio delle coscienze su questa tematica.



Grazie all’attivismo verde e al sempre più crescente e fruibile flusso di informazioni reperibili presso i media e internet, persone in ogni parte del mondo prendono coscienza ogni giorno dei danni che l’uomo sta continuando a causare all’ambiente, tramite il sovrautilizzo della plastica, lo smog, le fonti di energia non rinnovabili, lo sfruttamento intensivo di aree boschive e, parlando in termini più generici, l’inquinamento.



"Il Comune di Pianezza - commentano il sindaco Antonio Castello e l'assessore all'Ecologia e ai Servizi ambientali, Anna Franco - intende dare il proprio contributo nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente, in quanto, per riprendere il noto slogan dell’organizzazione Fridays for Future: “Non esiste un Pianeta B” e ognuno di noi, a partire dai più giovani, ha il dovere civico di difendere e proteggere la natura".

"Il Mahatma Gandhi disse: “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” e noi, come Amministrazione Comunale, sposiamo appieno questa filosofia e abbiamo deciso di dare prova di un impegno pratico verso questa importante causa".



In particolare, martedì prossimo 4 febbraio alle 10, presso la sala consiliare a Palazzo Leumann, é stata organizzata un’iniziativa dedicata alle scuole, all’insegna della sostenibilità ambientale e della lotta alla plastica: verrà regalata a tutti i bambini di Pianezza una borraccia realizzata in alluminio, che riporta l’hashtag '#ioaiutolambiente', così che ogni bambino possa fare la sua piccola ma grande parte nella battaglia culturale per il rispetto del pianeta in cui viviamo.



"Aiutare l’ambiente nella vita quotidiana, naturalmente, - continua l'assessore Franco - non significa solo diminuire l’utilizzo della plastica, ma anche impegnarsi nel tenere pulite le aree verdi, imparare a svolgere correttamente la raccolta differenziata e tante altre piccole cose che devono, necessariamente, fare parte dell’educazione che forniamo ai nostri giovani, al fine di accompagnare le nuove generazioni verso un mondo più pulito, più verde e, soprattutto, più sano".