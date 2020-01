Il Museo Nazionale del Cinema presenta in versione restaurata “Il dottor Stranamore” Stanley Kubrick.

Continua nel mese di febbraio la stagione del Cinema Ritrovato al Cinema - progetto della Cineteca di Bologna che restituisce al grande schermo, in versione restaurata, i grandi classici della storia del cinema. Al Cinema Massimo dal 3 al 19 febbraio sarà possibile vedere il più “forsennato” film di Stanley Kubrick con Peter Sellers in ben tre ruoli istrionici.

Ingresso euro 6.00/4.00.

Stanley Kubrick

Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)

(Gran Bretagna 1964, 96’, DCP, b/n, v.o. sott. it.)

Psicopatico e guerrafondaio, il generale Jack Ripper, convinto che la Russia stia per scatenare la guerra atomica, ordina alle squadriglie dei suoi bombardieri di sferrare l'offensiva, secondo piani elaborati da tempo. Mentre il presidente degli Stati Uniti si mette in contatto con il premier russo, e il Pentagono progetta un assalto alla base aerea del generale Ripper per fermare le squadriglie aeree, il dottor Stranamore, ex scienziato nazista e ora consigliere militare, crede che sia giunto il momento di verificare le proprie teorie per una rigenerazione del popolo americano.