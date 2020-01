"Non ho capito la domanda", Gigi Marzullo presenta il suo ultimo libro a Torino

“La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?”. Gigi Marzullo, che accompagna le nostre notti televisive da ormai quasi trent’anni, è diventato un’icona anche e soprattutto per le domande che rivolge agli ospiti delle sue trasmissioni: ironiche, speculative, intime, sempre spiazzanti e a volte un po’ surreali.

“Non ho capito la domanda” (edito da Rai Libri) raccoglie le più originali ed evocative tra quelle collezionate in tanti anni di trasmissioni, alcune delle quali sono entrate nell’immaginario comune e sono diventate parte del nostro parlato. In questo prezioso volumetto dal contenuto irresistibile, il lettore può trovare la giusta domanda per ogni giorno dell’anno... e darsi, ovviamente, la migliore risposta.

Marzullo presenterà il suo nuovo libro domani, venerdì 31 gennaio, a Torino. L’appuntamento è in programma alle ore 19 alla Film Commission Torino (via Cagliari, 40/42).