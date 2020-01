Comunali 2021 Torino, Carretta (Pd) ai delusi:"Stiamo provando a ripartire dai nostri errori"

“Parte la sfida per costruire il futuro di Torino e io torno a rivolgermi a te. A te che ci hai voltato le spalle, a te che ti sei sentito tradito”. Inizia così una lettera aperta che il segretario metropolitano del PD Mimmo Carretta ha pubblicato questa mattina su Facebook. Una missiva scritta alla vigilia della festa del l’Unità 2018, che Carretta ha riaggiornato in vista delle Comunali 2021, indirizzata ai delusi di “Appendino, che non vedono ancora alternative credibili o si si rifugia proprio in un Destra populista e violenta che sa vendere solo sogni”.

Un elenco di mea culpa dei dem, per non “essere stati bravi a trovare le soluzioni più efficaci, per non aver capito il tuo disagio, il tuo imbarazzo. Per non aver capito che stava cambiando tutto e che le tue paure, le tue incertezze avevano bisogno di ricette nuove. Ti abbiamo lasciato solo e tu da solo hai finito per crederci”. “Hai creduto, -continua Carretta - e forse ci credi ancora, che le cose sarebbero potute davvero cambiare in meglio, per te e per la tua Città. Eppure Torino in quattro anni ha perso tanto, soprattutto credibilità, che è la cosa più dura da recuperare. Ha perso occasioni, ha cincischiato e i problemi sono aumentati, fallimento dopo fallimento. I proclami e le promesse della Sindaca, che marciava protetta dai suoi scudieri per occupare il Palazzo, sono carta straccia, si sono dissolti”.

Parole a cui segue un invito di Carretta agli elettori a fare bilanci. “Intanto -aggiunge il Segretario Metropolitano - noi ci siamo messi in discussione, stiamo provando a ripartire dai nostri errori, stiamo parlando con la città, per costruire un futuro, per recuperare la tua fiducia”. L’appello dell’esponente dem è di partecipare alla Festa dell’Unità 2020, lo “Spazio Aperto di discussioni che ci sarà dal 26 giugno al 12 luglio in Corso Grosseto 183. Prova ad ascoltarci, dacci almeno la possibilità di ascoltare te”.