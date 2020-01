Nichelino, senza permesso occupa il posto disabili per portare la figlia a scuola: multata

Occupare il posto auto riservato ai disabili è un comportamento che denuncia una grave mancanza di rispetto. Un nuovo esempio si è avuto di recente a Nichelino.

I fatti risalgono alla mattina di giovedì 16 gennaio, quando davanti l'entrata della scuola elementare "De Amicis" un agente impegnato nel servizio di presidio attraversamento pedonale degli scolari notava una donna che portando la figlia a scuola lasciava l'auto in sosta nello stallo invalidi senza averne il diritto.

Alla richiesta di spostare il veicolo la mamma accompagnava ugualmente la figlia all'entrata. Pronta a ripartire veniva invitata dal vigile a fornire i documenti. Oltre a non fornirli, la donna ripartiva nella confusione dell'ora di punta.

Da successivi accertamenti veniva convocata in comando e, oltre alla inevitabile multa per aver parcheggiato sullo stallo riservato ai disabili, la signora ha dovuto rispondere per aver omesso di esibire i documenti.