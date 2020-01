Al Circolo dei Lettori protagonista Albert Einsten

La sua immagine è dappertutto. Su tazze, magliette, sui muri delle città, su spille e borse; i suoi aforismi sulla scienza e sulla vita sono citati ogni giorno. Albert Einstein è il vero scienziato iconico del secolo scorso. Gabriella Greison racconta al Circolo dei lettori il suo ultimo libro sul grande matematico, Einstein Forever (Bollati Boringhieri), che ricostruisce l’uomo dietro al genio. Appuntamento sabato 1 febbraio ore 18, insieme a Laura De Donato e Rocco Papaleo.

Con la sola forza della sua mente e delle sue idee Einstein ha rivoluzionato il modo in cui concepiamo e interpretiamo l’universo, e se basta una sola formula dal potenziale dirompente – E=mc2 – per decretarne l’immensa eredità intellettuale, l’immagine che oggi percepiamo supera quella dello scienziato. Einstein è diventato una vera e propria icona pop, sinonimo di genialità assoluta, visionarietà, fonte di ispirazione e modello per milioni di persone. Un simbolo. È proprio da qui che prende le mosse Einstein Forever, il racconto appassionato di come un «semplice» fisico abbia cambiato il mondo e sia diventato un genio iconico e un personaggio universalmente riconosciuto. Con il suo stile personale e coinvolgente Gabriella Greison ci fa rivivere gli anni americani di Einstein, la sua vita e i suoi pensieri. Einstein Forever è una spudorata dichiarazione d’amore nei confronti di un uomo fuori dall’ordinario che ha insegnato – e continua a insegnare – a tutti noi a superare i limiti dell’immaginazione e del pensiero.

Gabriella Greison è fisica, scrittrice, giornalista e attrice teatrale. Laureata in Fisica a Milano, ha collaborato con diversi istituti e musei scientifici. Ha scritto per varie riviste e quotidiani, e attualmente collabora con Repubblica. Ha scritto e condotto Pillole di fisica, in onda su RaiNews24; è direttrice del primo Festival della Fisica in Italia e ha portato a teatro numerosi monologhi e pubblicato diversi libri di successo.