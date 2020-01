Magliano (Moderati): "Biglietti del bus Gtt in cambio di bottiglie di plastica per il riciclo"

Biglietti dell’autobus o della metropolitana Gtt in cambio del conferimento di bottiglie di plastica per il riciclo. La sperimentazione, già avviata a Roma, potrebbe accadere anche a Torino se venisse approvata dalla Sala Rossa la mozione del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano.

La maggioranza guidata dalla Appendino si è però divisa sulla proposta, illustrata questa mattina in commissione. "È un modo per valorizzare i rifiuti e incentivare il trasporto pubblico locale, fidelizzando gli utenti", ha spiegato Magliano, che vorrebbe però conoscere i risultati dei primi mesi della sperimentazione romana.

"Qualsiasi azione che vada verso la tutela dell’ambiente è bene accetta – ha dichiarato la consigliera Chiara Giacosa (M5S) – ma per quanto mi riguarda, le “buone pratiche” da seguire sono altre. La plastica - ha aggiunto la pentastellata - esiste e tutti noi ne facciamo uso ma, a mio avviso, dare un incentivo a chi la utilizza va in senso contrario al tanto sbandierato amore per l’ambiente".

Tesi non condivisa dalla collega Viviana Ferrero, che anzi ha chiesto di firmare il provvedimento di Magliano. "La politica nazionale - ha commentato la consigliera pentastellata - portata avanti dal ministro a 5 Stelle Costa ha incentivato queste buone pratiche, con uno stanziamento economico ingente".

"Nessuno - ha aggiunto Ferrero - penserebbe mai di comprare bottiglie di plastica, con lo scopo di prendere un biglietto".

"L’idea della sindaca Raggi è stata brillante – ha affermato il capogruppo Pd Stefano Lo Russo, che sottoscriverà anche lui il documento – e potrebbe incrementare anche a Torino la sensibilità ambientale di cittadine e cittadini".

"Per ora a Roma l’operazione è economicamente in perdita – ha detto l’assessore all'ambiente Alberto Unia – ma valutiamo il valore simbolico dell’iniziativa e approfondiamo la questione".