Nuovi percorsi formativi per il volontariato di Protezione Civile della provincia di Torino

E’ iniziato il 2020 ed il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Torino ha iniziato un ciclo di corsi sulla sicurezza, secondo la Legge 81/2008, al quale devono partecipare tutti i volontari facenti parte del Coordinamento.

La novità di questo corso di informazione e formazione, pur raccogliendo le linee guida della Legge 81/2008, è stata riformulata con una declinazione specifica per il mondo del volontariato di Protezione Civile ed analizza tutti gli scenari di rischio in cui potrebbe essere coinvolto un volontario e quali strumenti ed attività debba mettere in pratica per garantire il rispetto della propria incolumità e sicurezza, secondo quanto previsto dalla Legge. Questo percorso formativo, fortemente voluto dal Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile, vedrà coinvolti i volontari di tutti gli 8 Coordinamenti Territoriali e coinvolgerà una platea di circa 4.500 operatori sul territorio regionale.

Questo percorso formativo va ad aggiungersi a quelli che vengono svolti regolarmente nel corso dei singoli mesi dal Coordinamento Territoriale per la formazione professionale dei volontari.