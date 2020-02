Detenuto marocchino si toglie la vita nel carcere delle Vallette

Dramma nel carcere delle Vallette di Torino. Un detenuto di origine marocchina si è tolto la vita nella serata di ieri, venerdì 31 gennaio.

L'uomo si è soffocato inalando del gas da alcune bombole, dopo essersi infilato la testa in un sacchetto di plastica. A quanto si è saputo, tra una decina di giorni avrebbe dovuto essere rimpatriato.

Era detenuto da mesi per scontare una condanna per rapina. Aveva più volte inscenato delle proteste e scioperi della fame per evitare di essere espulso, ma poi il provvedimento, che era stato impugnato, è stato confermato in sede giudiziaria.