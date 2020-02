Carlo Nicosia: da 25 anni al servizio dei clienti con le polizze "su misura"

“Cerco di stare al passo coi tempi che cambiano – esordisce Carlo Nicosia, nel suo ufficio in viale Vittorio Veneto 7/D -. Il mio lavoro non è quello di proporre solamente la polizza più conveniente ai clienti che si affidano a me. Alle mie proposte cerco sempre di dare un taglio sartoriale, tailor made, adeguato e adatto alle specifiche esigenze delle persone che ho davanti andando oltre a quello che oggi si può trovare anche sul web”. Insomma, costruisce polizze su misura diverse per ogni cliente.

Per i suoi 25 anni, invece, ha in serbo delle novità. “In occasione del mio anniversario sarò ancora più presente su territorio attraverso delle iniziative. Per esempio, per tutto l’anno destinerò il 10 per cento dei miei incassi a favore di una onlus che svolge pet teraphy”. Un altro buon motivo per scegliere Carlo Nicosia, insomma. “In questi 25 anni, i miei clienti sono sempre stati con me e li ringrazio per la fiducia che mi hanno dato. Io credo che per fare un buon lavoro, un assicuratore debba mettersi in prima linea, informarsi sui prodotti che propone, studiare ed essere costantemente aggiornato. E’ quello che cerco di fare ogni giorno, per offrire a chi si rivolge a me sempre il meglio”.