Tour on the road del Piemonte: 3 meraviglie da scoprire con la propria auto

Sono sempre di più gli italiani che scelgono di fare più vacanze mordi e fuggi nel corso dell'anno piuttosto che un unico lungo viaggio esotico. Ciò consente di andare alla scoperta delle bellezze del Bel Paese e, se si viaggia in auto, si ha anche la possibilità di esplorare tanti luoghi meravigliosi spesso dimenticati o sconosciuti ai più, dove staccare la spina e rifugiarsi dallo stress della vita quotidiana.

Prima di partire per qualsiasi viaggio, è importante fare un check up completo per verificare lo stato di salute della propria auto: olio, stato del motore e dei pneumatici, ma non solo! Occorre controllare anche se si è in regola con la propria assicurazione auto e controllare che quella che abbiamo sia la più adatta per affrontare anche le situazioni più impreviste che possono capitare quando si è in viaggio.

Grazie alle assicurazioni online , stipulare o modificare una polizza richiede davvero pochissimo tempo e si è subito pronti per partire in sicurezza.

Andiamo quindi alla scoperta del Piemonte, una regione meravigliosa e raffinata, scrigno di luoghi storici affascinanti e dalle bellezze naturali che lasciano senza fiato. Qui di seguito le 3 destinazioni piemontesi selezionate da raggiungere con la propria auto.

1. I luoghi dei Savoia: il Santuario di Oropa e la Reggia di Venaria

Gli amanti dell'architettura ringrazieranno i Savoia per aver arricchito la regione di un patrimonio incredibile fatto di ville, monumenti e santuari, come il Santuario di Oropa, che fa parte del Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Oltre al santuario, anche la Reggia di Venaria con i suoi giardini, uno dei più begli esempi di architettura barocca italiana che è recentemente tornata al suo antico splendore dopo secoli di oblio e abbandono grazie ad un attento restauro che ci permette finalmente di poterla visitare in tutto il suo splendore.

Se ci si trova nel capoluogo piemontese per qualche giorno non si può non far visita a questo luogo, raggiungerla inoltre è facilissimo, basta prendere la tangenziale di Torino Nord e uscire all'uscita di Venaria, la villa dista soltanto 10 chilometri da Torino.

2. La zona del Monferrato

Se si è amanti del buon vino il Piemonte è una regione che può dare grandi soddisfazioni.

La zona del Monferrato, in particolare, non è soltanto bellissima da visitare con la propria auto, grazie alle sue colline e i paesini dominati dai castelli, ma è anche il luogo rappresentativo della ricca enogastronomia locale. Proprio grazie a questa sua ricchezza enogastronomica, naturale e culturale, anche il territorio del Monferrato ha ottenuto il riconoscimento più grande dall'UNESCO.

Il vino è il grande protagonista, viaggiando con la propria auto è possibile andare alla scoperta delle innumerevoli cantine e assaggiare i tantissimi vini locali di grande pregio.

Vi è un itinerario che non a caso è chiamato "Strada del Vino Alto Monferrato", un percorso che si consiglia di fare in autunno, quando il paesaggio dà il meglio di sè e che passa per i tre centri principali della zona: Aqui terme per assaggiare il Brachetto, Ovada, per il Barbera e infine Novi Ligure per il Moscato (per citarne solo alcuni).

3. Lago d'Orta

Per gli amanti dei bei paesaggi e dei piccoli borghi italiani, a circa un'ora e mezza da Torino (e da Milano) si trova il Lago d'Orta.

Meno famoso dei più visitati lago di Como e di Garda, il lago d'Orta è la meta perfetta per un road trip in giornata in un luogo non troppo turistico e affollato ma altrettanto affascinante.

Orta San Giulio, paesino sulle sponde del lago, è considerato uno dei borghi più belli e romantici d'Italia, perfetto quindi se si sta organizzando sua piccola fuga d'amore senza per forza allontanarsi troppo dalla città.

Una volta arrivati dopo una bella passeggiata in auto, si viene accolti da splendide viste sul lago e avvolti da un'atmosfera molto più rilassata e rigenerante, senza contare poi che i prezzi dei servizi (ristoranti, parcheggi, ecc) sono molto più ragionevoli rispetto alle altre zone lagunari.

Il paese conta non più di 1200 abitanti, il centro storico è fitto di stradine in pietra tra cui perdersi per ammirare gli affreschi realizzati da artisti di tutta Italia e che raffigurano la storia del borgo. Orta San Giulio ha anche una zona più elevata dalla quale si può ammirare il lago in tutto il suo splendore, specie all'ora del tramonto. Il paesino viene definito anche "il paese dipinto" per i suoi colori.

Se non è abbastanza da convincervi sappiate che il touring Club italiano ha conferito al piccolo borgo la bandiera arancione per l'accoglienza di qualità e non solo.

Potrete poi decidere se rimanere e magari fare un giretto in barca per visitare il monastero e la Basilica romanica dell'Isola di San Giulio oppure riprendere l'auto e proseguire nell'esplorazione.

Il lago d'Orta infatti è situato tra il Lago Maggiore e le montagne ad Ovest, dove poi si trova la Valsesia. Gironzolando attorno al lago è possibile, inoltre, visitare tanti altri bei borghi caratteristici, come Pella e Omegna.