Auto storiche e voglia di futuro nella nuova Galleria Heritage del Mirafiori Motor Village

E' stata inaugurata al Mirafiori Motor Village la nuova Galleria Heritage, un ricco percorso alla scoperta dei brand italiani del Gruppo FCA e della loro storia ultracentenaria, dedicato ad appassionati, collezionisti, clienti o semplici curiosi.

A quattordici anni dall'apertura dello spazio in piazza Cattaneo, per volere di Sergio Marchionne, il nuovo allestimento appare come un autentico viaggio di andata e ritorno dal passato ai giorni nostri, che permette di conoscere più da vicino il dipartimento del gruppo FCA nato per tutelare e valorizzare il passato di Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth. Per preservare il ricordo delle origini venne mantenuto il soffitto originale dello stabilimento del 1939, ancora oggi struttura portante e visibile del Motor Village; in pochi mesi l’angolo nord-est del lungo muro di Mirafiori venne abbattuto e dove prima sorgeva il reparto selleria iniziò a prendere forma il primo flagship store del gruppo.

Trait d’union tra ieri e domani, nella Galleria sono esposte anche alcune memorabilia che dialogano con le ultime novità della gamma FCA, come la macchina da cucire utilizzata dagli addetti del reparto selleria accanto a una selezione di ricambi storici.