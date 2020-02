Automotoretrò e Automotoracing verso un'edizione da record

Grande successo di pubblico per Automotoretrò e Automotoracing 2020 che viaggiano a tutta velocità verso un'edizione record di visitatori, arrivati al Lingotto Fiere e all'Oval di Torino per ammirare pregiate berline d’epoca e bolidi da rally, le supercar più performanti e moto per ogni tipo di terreno e tracciato.

Domani, domenica 2 febbraio, è l'ultimo giorno del doppio appuntamento che unisce il collezionismo vintage e il mondo delle corse, da quest'anno sotto il solo acronimo AMR, per uno spettacolo che esalta la passione per i motori a 360°.

L'ultimo giorno di fiera vedrà protagonista ancora la pista esterna, con le esibizioni di drifting e con le fasi finali e le premiazioni de "La Grande Sfida" e del "Trofeo Lady", le due gare di velocità a bordo di vetture della classe R5 e di Peugeot 208 R2B.

A darsi battaglia sul tracciato di AMR saranno 16 campioni e campionesse di rally, tra i quali anche Paolo Andreucci (11 volte Campione Italiano), Davide Riccio, Mathieu Franceschi, Martina Iacampo, Silvia Franchini e Patrizia Perosino.