Auto finisce fuori strada a San Giorgio, due ventenni ricoverati al Cto

Un attimo di distrazione, un colpo di sonno, forse l'eccessiva velocità, fatto sta che nella notte una Fiat 500, con due ventenni a bordo, è finita fuori strada a San Giorgio Canavese.

Il fatto è avvenuto sull'autostrada A5 Torino-Aosta, nel tratto che porta verso Volpiano: la vettura, dopo essere uscita dalla carreggiata, si è ribaltata alcune volte. Non ci sono state altre auto coinvolte dall'incidente: quanto accaduto è al vaglio della Polstrada.

I due giovani sono stati portati all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino per fortuna non in pericolo di vita, anche se hanno riportato delle ferite.