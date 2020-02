Controlli nei locali notturni e minimarket di San Salvario: 4 denunce

Venerdì sera, agenti del Commissariato Barriera Nizza, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, della Polizia Locale, dell’ASL SIAN- SPRESAL e dell’Ispettorato del Lavoro di Torino, hanno effettuato un articolato servizio di controllo nel quartiere San Salvario, con particolare riferimento ad esercizi pubblici, fra cui una sala scommesse, una discoteca, un ristorante, un kebab e 2 minimarket.

Complessivamente, sono state identificate 50 persone, 20 delle quali straniere. 4 i denunciati.

All’interno di una sala scommesse di via Principe Tommaso è stato denunciato, per violazione della legge sugli stupefacenti, un trentacinquenne marocchino trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e crack; all’interno di 1 kebab ubicato in via Nizza, sono stati invece identificati un cittadino maliano ed un cittadino gambiano inottemperanti all’ordine del Questore ad abbandonare il territorio nazionale, denunciati dunque per violazione della legge sull’immigrazione.

Nel contesto di un controllo ad un ristorante giapponese di via Nizza 32, all’interno dei congelatori dell’esercizio sono stati rinvenuti e successivamente sequestrati 69 kg di alimenti mal conservati, poiché riposti senza essere collocati nelle idonee buste, alcuni privi della prevista etichettatura, altri ricoperti dal ghiaccio. A tal proposito, la titolare del ristorante, una cittadina cinese di 45 anni, è stata denunciata per la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Personale della Polizia Municipale ha, inoltre, riscontrato diverse violazioni a carattere amministrativo (come la mancata comunicazione di ampliamento del locale, la mancata esposizione de listino prezzi, la mancanza di certificazione scarico fumi, un congelatore privo di lettura della temperatura, la mancata rintracciabilità alimenti pericolosi) elevando sanzioni per oltre 25000 €. Personale dell’ASL ha rilevato irregolarità igienico sanitarie relative alla pulizia del locale, alla presenza di insetti, alla mancanza di piano di controllo adeguato (sanzioni per 5000 €).

Presso una discoteca di corso Vittorio Emanuele II, inoltre, gli agenti del Comm.to Barriera Nizza hanno rilevato la presenza di 3 addetti ai servizi di controllo delle attività irregolari, ossia privi di regolare tesserino di riconoscimento, perché mai ottenuto o scaduto da tempo; il titolare è stato sanzionato in merito per 5000 € ed inoltre per la somma di 900 € in conseguenza della mancata esposizione della riproduzione a stampa di alcuni articoli del TULPS.

Personale della Polizia Locale ha inoltre controllato altri 2 esercizi pubblici di via Nizza (2 minimarket gestiti da un cittadino pakistano e da un cittadino bengalese) che sono stati sanzionati, per diversi illeciti amministrativi, per un importo di oltre 23000 €.

L’ammontare complessivo delle sanzioni elevate durante il controllo è di circa 60000 €.